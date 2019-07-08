A股快報：三大指數全挫逾2%　有色及油股捱沽

滬深股市未止跌，三大指數全線下挫逾2%。滬綜指暫時低見2,944點，最新仍跌64點或2.1%，報2,946點；深成指跌209點或2.2%，至9,234點；創業板指數跌31點或2%，報1,516點。



板塊方面，船舶製造股跌幅擴大至3.7%，有色金屬股跟挫逾3%，石油股跌2.8%。





【09:55】A股快報：全線跌逾1% 船舶製造股領挫

A股全線跌幅擴大至逾1%；滬綜指最新跌41點或1.3%，報2,969點；深成指跌114點或1.2%，至9,328點；創業板指數跌16點或1%，報1,530點。



板塊方面，船舶製造股領挫2%，煤炭及有色金屬股齊跌1.4%，金融及地產股均跌逾1%。





【09:25】A股快報：滬綜指跌穿3000點關 有色及金融股受壓

內地股市下跌，滬綜指失守3,000點關，低開13點或0.44%，報2,997點；深成指低開23點或0.25%，至9,419點；創業板指數低開0.14點或0.01%，報1,547點。



板塊方面，有色金屬股跌0.5%，金融及船舶製造股齊跌0.4%，地產股偏軟。



江淮汽車低開6%。公司因排放造假，收到北京市生態環境局的行政處罰決定書，被罰1.7億元人民幣(下同)，該罰款將相應地減少2019年度歸屬於母公司所有者淨利潤，會對公司2019年業績產生不利影響。



新城控股續跌停板，報31.12元。



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