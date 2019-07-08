【即市分析】房產信託基金愈戰愈勇　上車為時未晚？

東方產經專欄作者股博士：港股重拾牛牛皮皮狀況，唔少資金去咗認購新股，剩低仍在魚缸的資金就炒股唔炒市。睇番美國長債息已經跌穿2厘，且未見太大反彈動力，暗示資金見到美國隨時減息下，避險需求上升。近期見到息口敏感的房地產信託基金(REITs)的表現都唔錯，不妨從中揀蟀。(房產基金板塊追蹤：https://bit.ly/2HjJFU6 )



從基本面分析，中美在習特會達成共識後，市場觀望氣氛轉濃，但對美國減息預期關注度提升，變相令業務收入及派息穩定的REITs更顯吸引力。事實上，REITs的收入幾乎全部來自固定收益資產，由獨立受託人管理，受法例約束，若然管理水平較高，又能給予市場較高的透明度，自然成為中線穩健收益之選。另外，部分REITs更會利用來自出售非核心資產的收益來回購單位，亦可增加基金潛在價值。



睇番人氣最旺的領展房產基金(00823)，其零售物業多於公共屋邨商場(近七成)，商戶主要出售必需品，租金收入具保障，另其透過翻新舊商場、出售舊資產(如車位及商場)以及購置優質項目，亦有利資產淨值提升。



走勢上，領展基金單位價格早前主要在94至99元水平上落，惟上周五一度衝高見99.8元，與紅底價僅一步之遙，短期若在成交配合下破位而上，值得順勢跟進，目標價110元，止蝕位95.7元。



此外，近期陽光房地產基金(00435)及越秀房產信託基金(00405)之基金單位價格都反覆向上，前者本周中上破近期橫行區阻力6.1元後動力進一步增強，上周五衝高至6.27元接近全日高位收市，走勢呈強，值得分注收集睇中線，下站目標6.6元，跌穿6元止蝕；後者近期上破5.4元後亦開始上衝，惟短期要先回補4月9日之下跌裂口5.52元，故若兩者揀其一，仍以前者較值博。

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