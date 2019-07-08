【名家貼士】鄺民彬：市場會將焦點轉移至英國政局

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬表示，中美貿易緊張關係緩和，帶動市場投資情緒，恒指一度挑戰29,000關。不過兩國於科技及金融上仍存在較多矛盾，能否達成長期貿易協議亦有待觀察，其潛在風險不能忽視。與此同時，美國再度威脅將對歐盟進口商品加徵關稅，令環球貿易戰的憂慮揮之不去。



事實上，美國本已徵收的關稅並未取消，加上內地經濟仍然疲弱，6月財新製造業PMI降至49.4，為2016年7月以來次低，亦跌穿50的盛衰分界水平，故就算貿易戰緩和，仍難改中國經濟下行趨勢，投資市場難有表現。



特朗普提名兩名鴿派人物出任聯儲局理事，同時偏鴿派的拉加德或接任歐洲央行行長，令投資者憧憬市場流動性有望進一步增加，令息口敏感的地產股保持強勢。事實上，於今年上半年，本港的一手私人住宅的成交金額逾1,350億元，同比升近20%，並為同期歷史次高水平，加上市場料下半年亦有近1.5萬個新單位可推出，在整體樓市氣氛仍較平穩下，將有助支持一手樓銷售表現，地產股可於調整部署。



近期有大型招股活動，令市場流動性趨於緊張，刺激息口及匯率保持強勢，當中1個月期港元拆息更升至2008年10月以來新高。事實上，由於近期短息有高於長息的現象，反映市場對短錢需求強勁，在新股抽走市場流動性，令資金分流下，將削弱大市動力，加上近期市場亦焦點於部分新股，料大市炒股不炒市的機會較大。



後市方面，目前市場欠缺進一步上升誘因，而未來市場亦將焦點於本月的英國保守黨黨魁選舉，加上技術上恒指仍有兩個上升裂口有待補回，亦限制了大市表現。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬

（作者為註冊持牌人士）

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