投資者推廣署：冀港能擔起領導綠色金融發展

投資者推廣署助理署長蔣學禮出席活動時表示，隨着世界各地對可持續發展日益重視，以顧及環境和社會責任的方式來營運和投融資可謂大勢所趨。香港現已成為亞太區主要的綠色金融樞鈕，相信有能力及條件成為世界上重要的綠色金融中心。



他指出，香港政府在過去數年間，大力支持綠色金融發展，去年在香港安排和發行的綠色債券總金額達110億美元，較2017年增加近3倍，而港府去年亦發行10億美元綠色債券。另外，香港交易所(00388)在今年5月推出有關環境、社會及管治(ESG)市場諮詢中，建議在ESG報告加入強制披露規定。由上述例子可見，各界對加強ESG風險的辨識、評估、管理與緩解，已經逐漸形成一個共識。



蔣認為，香港金融管理局一直以負責任的原則進行投資，並將ESG因素納入投資項目內，以體現對ESG原則的支持，香港能擔起領導綠色金融發展的角色。



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