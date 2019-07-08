【即市分析】憧憬北水祝福　美團將進入無人之境？

東方產經專欄作者錢修：同股不同權股份最快於月內納入港股通，市場憧憬美團點評(03690)獲北水祝福，近月股價穩步向上，可以關注。



該公司在內地經營外賣平台，基礎設施趨完善，且透過「高頻消費」增加用戶對平台的使用次數，對平台各業務之間產生協同效應，從而降低單票物流成本。



參考匯豐研究報告預期，美團可於明年首季達致收支平衡，利潤率亦顯著改善，相信公司可有持續錄盈利增長及擴張市佔率，目標價由64元大幅上調至82元，即現價潛在升幅18%。



就圖表走勢來看，美團由3月中旬開始拾級而上，期間雖有三次調整，但每每觸及上升軌即反彈。現價處69元水平，企穩多條主要平均線之上，若整固後成功向上突破歷史高位74元，向上可謂進入無人之境，中線先睇82元，回吐宜守穩10天線67元。



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