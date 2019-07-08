港元拆息︰短息回落　1個月降至2.68厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，3個月及以下拆息全線下跌，其中隔夜息回落至2.22厘；1星期拆息降至3.17厘；與樓按相關的1個月期下調至2.68厘，為1月2日以來最大跌幅；3個月期回落至2.60厘。



8/7/2019

隔夜 2.22960厘

1星期 3.17750厘

2星期 3.07750厘

1個月 2.68500厘

2個月 2.60214厘

3個月 2.60357厘

6個月 2.42421厘

12個月 2.42714厘



5/7/2019

隔夜 3.05143厘

1星期 3.49357厘

2星期 3.45515厘

1個月 2.97964厘

2個月 2.66714厘

3個月 2.65643厘

6個月 2.42375厘

12個月 2.42534厘



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm