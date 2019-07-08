港元拆息︰短息回落　1個月降至2.68厘

2019年07月08日 11:18
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，3個月及以下拆息全線下跌，其中隔夜息回落至2.22厘；1星期拆息降至3.17厘；與樓按相關的1個月期下調至2.68厘，為1月2日以來最大跌幅；3個月期回落至2.60厘。

    8/7/2019
    隔夜 2.22960厘
    1星期 3.17750厘
    2星期 3.07750厘
    1個月 2.68500厘
    2個月 2.60214厘
    3個月 2.60357厘
    6個月 2.42421厘
    12個月 2.42714厘

    5/7/2019
    隔夜 3.05143厘
    1星期 3.49357厘
    2星期 3.45515厘
    1個月 2.97964厘
    2個月 2.66714厘
    3個月 2.65643厘
    6個月 2.42375厘
    12個月 2.42534厘

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