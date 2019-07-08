港元拆息︰短息回落 1個月降至2.68厘
2019年07月08日 11:18
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，3個月及以下拆息全線下跌，其中隔夜息回落至2.22厘；1星期拆息降至3.17厘；與樓按相關的1個月期下調至2.68厘，為1月2日以來最大跌幅；3個月期回落至2.60厘。
8/7/2019
隔夜 2.22960厘
1星期 3.17750厘
2星期 3.07750厘
1個月 2.68500厘
2個月 2.60214厘
3個月 2.60357厘
6個月 2.42421厘
12個月 2.42714厘
5/7/2019
隔夜 3.05143厘
1星期 3.49357厘
2星期 3.45515厘
1個月 2.97964厘
2個月 2.66714厘
3個月 2.65643厘
6個月 2.42375厘
12個月 2.42534厘
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