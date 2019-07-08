【名家貼士】陳政深：碧桂園服務候低吸納

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，踏入7月份，環球投資氣氛明顯改善，主因市場最關注的中美關係有所好轉，從多個風險胃納指標，包括金價、日圓，以及美債款勢來看，市場在對貿易狀況疑慮減少的同時，焦點正漸漸落於對利率及貨幣政策寬鬆的預期之上。從走勢上審視，港股近日之回吐幅度有限，低位支持亦都充足，只要大市累積足夠動能，應可順利在7月份企於29,000點之上位置。



然而，基於目前經濟的不明朗性仍然極高，中線市況暫未予投資者太大的信心，尤其是作為領袖市場的美股，其估值已處於歷史均值以上，而未來市場估值由於建基於市場對經濟前景的展望之上，難有大幅上調空間，盈利預測不易過分進取，美股隨時出現見頂回吐。投資者現階段需要做的，是做好風險管理，以及注意投資組合的平衡，以及在適當時候鎖定利潤。



物管股近日仍持續獲得資金流入，當中碧桂園服務(06098)的留意價值相當不俗。公司受惠母公司碧桂園(02007)樓盤將陸續交付，其管理面積勢持續增加，可望為其後市提供充足動力。公司的基本因素良好，去年的核心盈利增加1.1倍，去年底合約總樓面達5.05億平方米，其中在管總樓面1.8億平方米，在可見將來，亦可望持續增加。



事實上，物管股之優勢，正正是來自其相對較高的盈利能見度及盈利來源。碧桂園服務近日股價見回吐，投資者可在現水平收集，上望空間約兩成，以16.5元為止蝕參考。

（作者為註冊持牌人士）

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