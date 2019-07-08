人民幣Hibor：隔夜息升至1.92厘　在岸離岸價企6.89

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.92厘；1及2星期、1、2、3及6個月拆息由2.13至2.90厘；12個月拆息3.13厘。



8/7/2019

隔夜 1.92050厘

1星期 2.13817厘

2星期 2.33817厘

1個月 2.57367厘

2個月 2.69817厘

3個月 2.78233厘

6個月 2.90467厘

12個月 3.13433厘



5/7/2019

隔夜 1.84648厘

1星期 2.12500厘

2星期 2.34533厘

1個月 2.61000厘

2個月 2.72767厘

3個月 2.80200厘

6個月 2.90767厘

12個月 3.14400厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.8993，回升至6.8918，最新報6.8953；在岸人民幣(CNY)則由6.8837，降至6.8983，最新報6.8914。



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