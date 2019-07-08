【午市重點睇】布油企64.2　金價續失守1400美元關

●美匯指數在亞洲市報97.2；圓匯最新處108.4；歐元兌美元報1.122；英鎊弱企1.252。港匯低見7.8。在岸、離岸人民幣在6.89水平。金價一度升抵1,401美元，最新回軟至1,398美元；布油企64.23美元，紐油報57.6美元。道指期貨跌55點。



●恒指一度急挫近600點，恒生指數半日跌473點或1.64%，報28,301點，騰訊、友邦均跌逾1%。https://bit.ly/2XyBMyw

-異動股：再遭沽空機構狙擊，安踏一度插8.6%。

-二三線股遭洗倉，北京體育文化暴挫90%。

-異動股：盈警消息拖累，金蝶曾挫16%。

-承興國際主席被刑事拘留，股價急瀉近9成。

-價位提示：雅迪控股暴挫6成。

-東風上半年汽車銷量按年跌近9%。

-港股格局：散戶料恒指跌至27600點。



●【即市分析】

-憧憬北水祝福，美團將進入無人之境？https://bit.ly/2JhSnmp

-房產信託基金愈戰愈勇，上車為時未晚？https://bit.ly/2S5p899

-恒指好淡關鍵位睇... https://bit.ly/2JwCYxn



●A股快報：滬深三大指數半日收市挫逾2%。https://bit.ly/2NzETqb



●亞洲股市：日股中段挫約200點。https://bit.ly/2LIgGvt



●香港銀行同業拆息(Hibor)3個月及以下拆息全線下跌，其中隔夜息回落至2.22厘；1個月期下調至2.68厘，為1月2日以來最大跌幅；3個月期續降至2.60厘。



●人民幣中間價下調184點子，報6.8881。



●人行連續11日不進行逆回購操作。



●傳MALIBU兩伙重推單位沽出，逾110組買家到場認購。



●貿戰拖累？日本5月機械訂單按月挫7.8%，4個月來首跌。



●投資者推廣署：冀港能擔起領導綠色金融發展。



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