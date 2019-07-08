港股格局：李偉傑料港股或調整至27600點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，美國非農就業數據遠勝預期，降低市場對減息的憧憬，加上中美貿易談判未有啟動時間表，以及周一(8日)內地股市急跌，多重負面消息下，港股曾跌逾500點。李預期，港股短線或見28,200點，若市場再有負面消息，大市或會跌至27,600點水平。



本月底聯儲局減息半厘的機會降溫，李指出，地產股現時借勢回吐，但因美國減息對本港樓市有正面影響，所以地產股的調整空間並不多。



上周五(5日)紐約8月期金收市急跌1.5%，李相信美國大幅減息的預期降溫，令黃金價格向下，若投資者持有黃金ETF，建議先行「食胡」，不過中線繼續持有黃金的風險不大。



金蝶國際(00268)發盈警，李認為股價會於6.5至7元水平整固，要待業績公布後，市場才會對公司的負面消息釋懷。

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