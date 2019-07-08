【瑞通推介】吉汽3日累挫逾一成　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國就業數據較預期好，減低聯儲局本月底減息機會，道指上周五(5日)最多曾跌232點，但在中美恢復貿易談判帶動下，道指尾市跌幅收窄至43點或0.2%，收報26,922點。



恒指上周連跌3個交易日，但跌幅輕微且成交縮減。不過中美股市偏軟，周一(8日)早段恒指回調超過400點，一度跌穿28,300點水平，失守10天線和100天線(分別約28,573點及28,625點)。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出近2,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾400萬元，反映投資者稍為看淡後市。上周五其牛證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



友邦保險近日於高位徘徊，上周守穩86元之上，6月中以來股價累升超過16%。券商報告指集團天津和石家莊擴張步入正軌，加上中國提早取消外資持股險企限制，料集團可擴大在中國市場的佔有率。股份周一早段隨市裂口向下，曾跌3.4%低見83.3元，其後跌幅約2%，股價於約84.6元的10天線徘徊，暫時向上趨勢未改。上周五有130萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有91萬元淨流入。



吉利汽車接連被券商唱淡，其中一間指集團產品周期老化，黃金年代已終結，大劈目標價逾4成至9.3元。該股上周五應聲急挫逾6%收市，回至12.7元之下，失守各主要平均線，是當日表現最差藍籌，成交亦急增。股份周一早段繼續捱沽，曾再跌逾4%，跌穿12.2元，暫錄三連跌，3日累跌逾1成，後市留意會否進一步考驗12元水平的支持，反彈阻力先看13元。上周五該股錄約4,200萬元北水經港股通淨沽出。輪證資金流方面，上周五分別有362萬和265萬元淨流入其好倉和淡倉，反映投資者對股份短期升跌各有看法。



小米集團近期頻密回購股份，上周五逆市上升1.74%，以接近全日高位9.95元收市，收復10天線。集團周二(9日)在港上市1周年，以上周五收市價計仍較招股價17元累挫逾四成。投資者繼續憧憬同股不同權股份快將納入港股通，屆時可吸引南下資金買入。股份周一早段於9.8元附近整固，跌幅逾1%，暫時看10元有較大反彈阻力。上周五分別有44萬和62萬元淨流入其好倉和淡倉。



美國非農業職位增長數據較預期佳，令市場預期聯儲局本月減息可能性下降，美匯轉強，拖累紐約期金上周五顯著回落約20美元或1.5%，險守1,400美元關口。近日於3.1元以上爭持的紫金礦業，周一早段跌逾1%，回至3.1元之下，下一技術支持為約3.03元的20天線，近期高位3.32元為短期上衝阻力。上周五有2萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入超過150萬元，紫金上周的輪證資金流向較早前活躍。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿12.4倍。貼價、短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿8.9倍。



友邦貼價、中短期購證(19892)，行使價86.9元，2019年11月到期，實際槓桿8.1倍。輕微價外、中短期沽證(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿8.2倍。



吉利汽車輕微價外、中短期購證(19174)，行使價13.2元，2019年11月到期，實際槓桿4.8倍。輕微價外、短期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿5.4倍。



小米輕微價外、中短期購證(19275)，行使價10.68元，2019年12月到期，實際槓桿5.3倍。



紫金價外、中短期購證(12121)，行使價3.8元，2019年12月到期，實際槓桿7.6倍。



港交所貼價、短期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿10.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(68371)，收回價及行使價27,820點，槓桿比率42.4倍。



恒指熊證(67823)，收回價29,090點，槓桿比率30.9倍。



騰訊牛證(69274)，收回價346.1元，槓桿比率25.7倍。熊證(50427)，收回價375.3元，槓桿比率14.6倍。



友邦牛證(50344)，收回價80.1元，槓桿比率13.1倍。熊證(67446)，收回價89.9元，槓桿比率13.9倍。



吉利汽車牛證(65024)，收回價11.69元，槓桿比率10倍。



小米牛證(59283)，收回價8.81元，槓桿比率5.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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