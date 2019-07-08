【大師睇市】恒指考驗28200點

訊匯證券行政總裁沈振盈稱，港股周一(8日)早段最多挫580點，低見28,194點，主要受美股高位破頂、中美貿易談判進度未如市場預期達成共識所拖累。



他認為，過去一星期，中方不斷透過官媒向外釋放有關貿談的低線，這情況於過往從未出現，認為中美雙方仍有機會談不攏，市場不應將重啟貿談視為好消息。



另外，他指出，上周美國非農數據亦顯示美國聯儲局7月減息的憧憬亦有機會幻滅，令股市出現回調，相信美股接下來將處於見頂回落。



至於恒指方面，早前挾上未見成交配合，加上資金持續流走，令銀行拆息高企，預期未來加息機會愈來愈大，香港銀行及地產股等均不宜沾手。技術層面而言，恒指於28,200點水平將橫行，一旦失守將繼續下試，或有機會蒸發6月全數升幅，建議投資者現時不宜進取。持有淡售的股民，亦要「逐級落，逐級食」。



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