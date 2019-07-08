渣打財管：看好A股　料美年內減息兩次

中美貿易摩擦稍為紓緩，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指，儘管對全球股市予「增持」評級，惟港股增長動力未必及內地A股，預料恒指短期於29,000點見阻力。美國今年或減息兩次，有望帶動港股及A股逐漸上揚。



他指出，美國聯儲局有望於7月底減息0.25厘，年內可能再減息一次，形容是「防守性」的做法，且利好環球股市。長期而言，未來美息走勢將會左右股市整體表現。



對於近期香港市場憂慮本地政局不穩引起走資風險，梁認為，市場資金有轉趨觀望態度，但香港市場主要仍受外圍因素影響。



中國內地經濟或有下行風險，他稱，內地政府未必會跟隨美國減息，相信會以經濟或貨幣政策促進經濟，如透過「降準」直接向中小企「放水」，相信A股將因而受惠，年內經濟增長可達6.5%。



人民幣匯價見穩定，財富管理投資顧問董事趙海珠表示，中美關係有改善，內地又不樂見人民幣過份貶值，近期中間價定價明顯偏強，反映內地保「7算」意欲相當大。



梁補充，如中美關係不再惡化至「反枱局面」，人民幣仍有上升空間，估計年底將升至6.65兌每美元水平。



債市方面，財富管理投資策略副董事林嘉文稱，新興市場的政府美元債平均約有5.5厘，是合理健康水平，可對沖經濟放緩及地緣政局不穩局面。



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