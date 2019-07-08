金發局：日後或主力向私企作綠色金融發展宣傳

香港金融發展局主管(政策研究)董一岳稱，綠色金融發展並非只看重某一兩個行業，而是涵蓋各行各業，如銀行及投資界等，而當局在各項倡議上，亦有諮詢各界領袖。



他表示，當局上一份環境、社會及管治(ESG)報告中，主要針對監管機構層面，期望能在該層面上有轉變，亦樂見不同機構均作出改變，日後或主要針對私人市場做宣傳。



香港交易所今年5月推出有關ESG市場諮詢，建議在ESG報告加入強制披露規定。董認為，當局已與業界商討，並已草擬意見及遞予聯交所。歡迎有關諮詢，而且許多需要作披露的項目屬正面，亦與當局去年提出的ESG報告有許多脗合之處，希望在披露上能做得更好。若業界普遍認同，相信聯交所正向更好的方向進發。



他指出，銀行及會計界等行業，已就ESG「做了很多工夫」，對於香港整體綠色金融發展前景樂觀。



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