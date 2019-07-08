【即市分析】呢隻避險股估值仲吸引過煤氣…

東方產經專欄作者帥哥：內地A股急跌，港股自然無運行，大部分防守股都要跌，不過粵海投資(00270)逆市呈強，唔通有運行？



從基本面分析，粵海投資從事香港、深圳及東莞地區水資源服務，首季盈利上升10.8%至11.97億元，表現合理。另外，集團除卻資源業務外，尚有房產項目發展，或成為未來盈利增長新亮點。



券商大和資本早前就發表報告指，粵投股價4月中以來累升逾一成，引發估值上的憂慮，故將其評級由「買入」降至「跑贏大市」，惟仍將目標價上調至18.3元，主因認為其股息率吸引，預計公司2019年股息率有3.7厘，較公用股香港中華煤氣(00003)的2厘更具吸引力。



走勢上，粵投股價5月中上升動力增強，近月主要受制16.3元水平，MACD快將轉牛叉，14日RSI亦有轉強之勢，建議逢低吸納，目標價17元，止蝕位15元。

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