樓價UPDATES︰私樓減價獲承　資助房屋再創新高

正所謂「同樓唔同命」，部分私宅要減價始獲承接，但有資助房屋樓價卻再創新高易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●堅尼地城寶雅山低層A室，實用面積約717方呎，套三房連儲物房間隔，望山景，放盤逾1年，近日叫價1,800萬港元，最終減價約22萬元，至1,778萬元交吉易主，實用呎價約24,798元。



●寶雅山中層B室連租約單位，實用面積718方呎，套三房連士多房設計，現時月租約3.7萬元，獲長線投資客斥1,800萬元購入，實用呎價25,070元，按現時租金水平計算，租金回報約2.5厘。



●西區俊威閣高層A室，望香港大學景，獲外區上車客斥638萬元入市，實用面積269方呎，呎價約23,717元。



●北角半山賽西湖大廈14座中層B室，實用面積1,467方呎，四房連套房間隔，獲買家還價兩個月，以3,900萬元連車位易手，實用呎價26,585元。



－－－－－

九龍區



●九龍灣得寶花園H座高層4室，實用面253方呎，一房間隔，望樓景，議價後以463萬元成交，實用呎價1.83萬元，買家為上車客。



●深水埗嘉裕居高層C室，實用面積305方呎，兩房間隔，望海景，原開價598萬元，議價後，終以590萬元成交，實用呎價19,344元，買家為90後上車客。



●荔枝角美孚新邨2期百老滙街40號極高層C室，實用面積約479方呎，一房間隔，獲租客以1.8萬元承租，實用呎租約38元。



－－－－－－

新界區



●青衣居屋海悅花園2座低層E室，實用面積590方呎，三房間隔，上月底開價760萬元，放盤約10天，減價12萬元即獲承接，於已補價自由市場以748萬元沽出，樓價創屋苑新高，實用呎價12,678元。



●屯門倚嶺南庭高層A室，實用面積549方呎，原則兩房間隔，已改成全屋開放式，月租開價1.3萬元，議價後，獲單身人士以1.2萬元承租，實用呎租約22元。



●天水圍栢慧豪廷本月暫已錄得3宗成交，包括8座低層C室，實用面積510方呎，兩房間隔，屬交吉盤，原業主於2016年6月底以385萬元購入，持貨剛滿3年，即以565萬元成交，實用呎價11,078元，買家為外區客，擬作收租之用，將來結婚再收回單位自住。



●元朗尚悅8座期中層H室，實用面積約443方呎，兩房間隔，外望山景，獲租客以1.25萬元承租，實用呎租約28元。



●元朗錦綉花園K段2街單號屋，實用面積1,035方呎，連約2,100方呎大花園，開價約1,830萬元，議價後以1,788萬元沽，實用呎價約17,275元，較市價高出約8%，屬同類單位近期新高價。



●元朗尚豪庭2座頂層連天台特色戶，實用面積約1,298方呎，四房連雙套房間隔，外望市景，以2,050萬元成交，實用呎價約15,794元。



●上水歌賦嶺龍柏徑雙號屋，實用面積1,315方呎，套三房間隔，原叫租約3.8萬元，議價後連車位以3.58萬元租出，實用呎租元27.2元。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/

