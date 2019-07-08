瑞慈醫療曾瀉56%　公司回應：確認無大股東爆倉或拋售

瑞慈醫療(01526)跌穿1港元關，並曾重創56.69%，低見0.55元，其後跌幅收窄，最新跌逾27%，報0.92元。



公司戰略投資中心總經理夏鴻曄發新聞稿指出，從公司層面看，近期沒有任何未公告的經營及管理層面的重大不利變動，整體經營情況正常，亦沒有任何需要根據上市規則公布的消息。



夏續稱，公司一直與主要股東保持聯繫，出現波動後也及時追蹤各大股東的交易情況，目前來看主要股東沒有任何權益申報的變動，僅存在一些小型券商的變動，不存在大股東爆倉及拋售。從現有情況判斷，周一(8日)的股價波動主要是受大市影響。



此外，公司已於5月23及24日啟動股票回購，累計回購46.7萬股，並於7月4日註銷，回購佔比0.029%。



截至目前，瑞慈醫療指一切經營及管理正常。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

