港交所：香港已成全球第二大生科企上市中心

香港交易所(00388)市場主管姚嘉仁出席論壇時表示，本港今年上半年有84宗新股上市，合共集資約700億美元，按年增長35%。其中7間屬生物科技企業。



他又指，該所2018年改革新上市制度後，容許未有盈收生物公司上市，短短一年多已成為全球第二大的生物科技上市中心，未來會繼續促進香港的生物科技投資生態圈系統發展。



他又指，本港資本市場制度透明，而且深度足夠，加上上市規則清晰、有預期性，亦是國際公司接觸中國資本，或中國公司接觸國際資本的理想上市地。



他說，亞洲將成為全球經濟增長引擎之一，故該所定下的三年發展計劃，着重亞洲地區，期望加強與亞洲、中國、國際的聯繫。

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