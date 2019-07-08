致富智庫︰欠十幾萬卡數點算好？專家教你七招擺脫債務

㯫環聯的研究報告，去年上半年「95後」拖欠卡數人數按年大增45%。事實上，即使係踏入社會、有穩定工作嘅年輕人，亦難免會因諸多原因而被債務纏身。雖然唔少人都聽過「借定唔借？還得到先好借！」之類嘅宣傳口號，但對於已孭住十幾萬卡數嘅人嚟講，點樣擺脫債務先係首要目標！



針對如何擺脫卡數問題，Barnum Financial Group財務策劃師Ben Soccodato建議：「首先要查看自己的財政狀況，制定預算計劃，並堅持下去。」



有外國報道就如何消滅債務，綜合了七大重點︰



●1、買唔起就一定唔好再買！

還清債務嘅第一步，就係唔好再添新債。美國銀行策略規劃師Anna Colton表示，買嘢前要三思，「如果你唔夠錢畀現金，到月尾亦冇錢找卡數，咁就唔應該買。」



●2、搵外快幫到唔少

要還清卡數，除咗節流外，亦可以選擇「開源」。若果有空餘時間，不妨找一份兼職賺取外快。



●3、記錄每月開支

搞清自己利息同支出，包括每月嘅房租、生活費等，有助了解資金流向，從而訂立合適嘅每月還款目標。



●4、減少消費 遠離網購

相比起現金付款，網購更容易令人不知不覺「使多咗」。因為買家唔需要由自己銀包拎錢、信用卡出嚟，甚至連「碌卡」嘅動作都冇，加上網購貨物好多時比實體店平，令人難忍購物欲。所以要減少無謂嘅開支，就要遠離網購。



●5、先還貴息貸款

如果拖欠多張卡數，可以先還咗利率較高嘅先，因為利息會不斷累加。



●6、唔好放棄儲錢

就算還緊卡數，都要儲定啲錢以備不時之需。咁樣做可以避免資金周轉不靈時，因拖欠最低還款額而被額外罰錢。



●7、善用結餘轉戶

利用財務機構、銀行提供嘅欠款結餘轉戶計劃，可以統一不同信用卡欠款，減低利息支出。呢類計劃通常仲會有一定優惠，唔多唔少可以減輕債務壓力。

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