【市後重點睇】人幣升上6.88水平　金價抽高

美匯指數97.2上落；圓匯最新處108.35；歐元兌美元報1.123；英鎊企1.252。港匯穩守7.79。在岸、離岸人民幣齊升上6.88水平。金價午後升見1,407美元；布油企64.31美元，紐油報57.59美元。道指期貨跌41點。



●恒生指數全日跌443點或1.54%，報28,331點，騰訊跌逾2%，友邦挫1.97%；地產板塊捱沽。https://bit.ly/2XyBMyw

-異動股：再遭沽空機構狙擊，安踏跌7%後突停牌。

-二三線股遭洗倉，北京體育文化暴挫90%。https://bit.ly/30g67nt

-瑞慈醫療曾瀉56%，公司回應：確認無大股東爆倉或拋售。

-異動板塊：內房股沽壓重，奧園挫14%。https://bit.ly/30hLQhh



●A股快報：滬深三大指數齊跌逾2.5%。https://bit.ly/2NzETqb



●亞洲股市：日股收跌212點，韓股瀉逾2%。https://bit.ly/2LIgGvt



●歐洲三大股市指數好淡爭持，英國富時100指數升0.05%，報7,557點；德國DAX指數升0.04%，報12,573點；法國CAC指數升0.02%，報5,594點。



●【大師睇市】恒指考驗28200點。https://bit.ly/32c3chi



●【大行報告】

-大和指日清加價正面，上調盈測及目標價。https://bit.ly/2xzP9nw

-大摩睇淡全球股市，籲減持股票。https://bit.ly/2XvXSll

-吉汽有排跌？大摩削其目標價至5元。https://bit.ly/2XyAjNw



●【股匯攻略】七翻身機會低，恒指睇28000樓下。https://bit.ly/2Jl5YJS



●【即市分析】

-粵投勝在穩打穩紮。https://bit.ly/2JiFloC

-博建行破位而落吼認沽證。https://bit.ly/2XwlPsW

-呢隻避險股估值仲吸引過煤氣... https://bit.ly/2JiFloC



●星展香港：港元拆息攀升屬短期情況。



●深圳市推39條措施，支持自由貿易試驗區深化改革。



●金發局：日後或主力向私企作綠色金融發展宣傳。



●渣打財管：看好A股，料美年內減息兩次。



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