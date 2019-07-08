倘特朗普炒鮑威爾會點？呢個國家示範「股匯雙殺」

外國傳媒報道，在土耳其總統埃爾多安決定更換央行行長後，引發市場擔憂央行獨立性，以及減息速度將快過預期，土耳其「股匯雙殺」，貨幣里拉及股市皆大跌。



里拉兌每美元大幅貶值逾3%，報5.8247，創3月以來最大跌幅；股市沒有受惠貨幣貶值之餘，更大跌1.75%，報97,890點，為一個多月以來最大跌幅。



藍海資產管理公司(BlueBay Asset Management)駐倫敦策略師Timothy Ash預計，土耳其的國有銀行將賣出外幣「托市」。



埃爾多安上周六(7月6日)炒了Murat Cetinkaya，時機是土耳其央行按數周後作出政策決定之際，此舉可能削弱獨立性。副行長Murat Uysal被任命為行長。



根據一位在場官員透露，埃爾多安在頒布解僱命令後，告訴他的執政黨內議員稱，一眾政客和官僚都需要支持他的信念，即「高利率導致通脹」。這位官員說，埃爾多安還威脅，任何人違抗政府經濟政策都會面臨後果。



埃爾多安一向表示，利率是「邪惡」。換言之，就算該國通脹面臨失控，也要減息，其觀點惹全球嘩然。

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