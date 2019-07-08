【fb直播】港股升過龍要嘔番出嚟？

市場對聯儲局今個月大幅減息的憧憬降低，加上內地股市周一(8日)急挫，港股應聲向下，最多跌580點，市場早前「炒減息」係咪「炒過龍」？



安踏(02020)遭沽空機構渾水發表報告狙擊，股價急跌7%後停牌。渾水指安踏秘密操控的一線分銷商造假，推高毛利，仲話今日嘅報告只係第一部分，連串證據陸續有來！揸住安踏既投資者點算好？復牌後要即刻沽？



中銀保監指內地部分地產信託業務增速過快，要求相關信託嚴守「房住不炒」的要求，內房股及物管股受壓，板塊應唔應該撈底？



金蝶(00268)發盈警，料中期盈利跌最多四成，金蝶國際主席仲喺上個月率先減持6,000萬股 ！似乎主席都唔睇好喎，有貨要走先？



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