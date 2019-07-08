【深度解構】日韓貿戰開打！韓發動抵制日貨及旅遊　中國獲益？

外國傳媒報道，日本政府在上周四(4日)向南韓發動貿易戰，限制半導體主要材料出口至南韓。就此，南韓經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基周一(8日)再度要求，日方撤回先前的決定，並會對受影響的南韓企業提供援助，以便將影響減至最低。



事緣自7月4日起，日本政府對出口至南韓的半導體先進材料實行嚴格管制，尤其是氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等3種，在OLED面板及半導體生產不可或缺的先進原料。



【赴日旅遊韓客驟減】

日本撩打貿易戰後，根據南韓旅遊發展局周日(7日)公布的統計顯示，今年1月至5月前往日本旅遊的南韓遊客已按年減少約4.7%，總數約325萬人。目前預期在貿易紛爭下，遊日的南韓旅客將進一步減少。



【南韓本土企業受惠】

事實上，據韓媒報道，南韓市民團體正呼籲「抵制日貨」和「停止赴日旅遊」。首爾的超市員工已將日本生產的啤酒、香煙、食品等下架，並準備退貨。市場預期抵制行動將擴大，南韓酒類及服裝相關企業股價都上漲。



回看日韓去年往來人數首次突破1,000萬人，惟二次大戰留下的「陰影」始終揮之不去。



【中國曲線獲益？】

另外，面對日本「突襲」，市傳南韓面板廠LG Display(LGD)為應對日本限制令，決定在中國量產OLED面板。



韓媒報道指出，LGD為避免買不到日本關鍵原料，導致生產出現問題，決定將中國廣州的8.5代線OLED面板啟動「量產」，以應對潛在問題。



倘LGD廣州廠實施量產後，該公司大型OLED面板產量，預估今年將可產出380萬組，較2018年290萬組相比，增加約90萬組；另外，玻璃基板產量也會暴增，從每月可生產7萬組，增加至每月可生產13萬至16萬組等。



OLED面板是最新顯示器技術，連蘋果公司(Apple Inc.)都計劃將旗下產品全面使用該技術，可想而知需求龐大及原材料的重要性。

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