華僑永亨李若凡：8月前1及3個月港元拆息仍高於2厘

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，美國聯儲局加息周期將告一段落，預料今年內減息三次，分別於本月、9月及12月進行，但認為減息舉動主要為防止經濟進一步下行，不見得會出現經濟衰退風險，料未來半年環球經濟進入衰退機會亦不大。



她預期，中國人民銀行會維持中性偏寬鬆的貨幣政策，今年中國基建投資疲軟，未來會增加地方政府融資渠道及催谷地方發債，料今年底內地會作出全面降準。



中美貿易目前處於休戰狀態，但李若凡料中美雙方難達成協議，最後撤銷關稅機會不大，但亦不會再輕易加徵關稅，相信會於目前狀況疆持。人民幣匯價未來續受美匯走勢及貿易戰發展影響，料下半年徘徊6.85至6.9兌每美元。



全球經濟增長放緩下，她指香港經濟難免進入下行軌道，預計全年經濟增長2.1%，又指過去數月香港樓市量價齊升，惟料下半年樓價難有太大上升空間，預測全年樓價升幅約8%。



港元拆息近日處於較高水平，以及港匯趨強，她解釋，7月上市中資企業需大量資金作派息之用，規模多達1,000億港元，加上有大型新股招股，均推高拆息水平，料已達全年高位，至8月前一及三個月期拆息仍會高於2厘。



儘管市場料美國減息機會甚高，她認為今年香港銀行跟隨美國減息機會不大，而銀行今年整體貸款增長亦難如去年般樂觀，估計僅有低單位數增幅。



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