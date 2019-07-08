厲害了！華爾街大行在中國難覓人才　原因是...

眾所周知，由於薪高糧準、兼且身份象徵，要在華爾街大型投資銀行覓得職位一向甚為艱難，只在他們拒絕求職者，鮮有求職者拒絕聘書！不過，目前在中國則是另一番景象。



美國著名財經媒體彭博報道，雖然國際大行正加緊在中國擴張，但中國內地的資深人才更傾向選擇有政府背景的企業，例如中金公司、中信證券等。就算外資以「銀彈政策」，給予更高月薪挖角，也不能讓人才回心轉意，因為中資競爭對手會提供「一次過巨額獎金」，單是獎金已大幅高於薪酬。



在中美貿易戰持續之際，中國繼續快速對外開放總值44萬億美元的金融業，但本土人才「有限」，增加了外資銀行抓住開放機會的難度。



在亞洲從事銀行招聘已有20年的獵頭公司Wellesley Partners行政總裁Christian Brun指出，許多內地候選人認為，外資大行在中國是「三線」機構，加入興趣有限。再者，外資企業要求語言能力和對國際合規標準有了解，能招聘的對象範圍隨之收窄，而中國頂級機構的銀行家對跳槽外資態度亦保守，加劇了覓才的壓力。



事實上，有些外資大行的利潤仍不及中國最大的一些機構，例如瑞銀中國去年虧損6,600萬元人民幣，花旗中國盈利26億元人民幣，而中國最大券商中信證券，2018年利潤達到94億元人民幣。單是它們在中國能取得的盈利，已令頂級人才卻步，因為盈利決定奬金花紅。



Brun透露，自去年10月以來，已嘗試與120多名候選人面談，惟不足1/5的人願意了解一下，而且大多不是頂級人才。



這與英美可謂天淵之別，高盛、瑞銀、摩根士丹利等著名國際大行，在外國是大受歡迎。

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