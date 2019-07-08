【北水追蹤】趁低吸納　買騰訊金蝶萬科

市場對美聯儲減息預期降溫，加上美國與伊朗局勢緊張，拖累港股曾大跌逾500點，收市跌幅縮至443點，報28,331點。港股通成交額逾82.5億元，佔主板成交約10.8%，北水淨流入金額為12.3億元人民幣，為連續39個交易日錄得淨流入。



騰訊控股(00700)股價挫逾2%，吸引北水撈貨，其港股通錄逾2.5億元淨流入。金蝶國際(00268)發盈警，拖累其股價跌逾一成，惟其港股通錄得逾1.1億元淨流入；華潤啤酒(00291)亦獲北水淨買入逾1億元。



內房股方面，融創中國(01918)之港股通錄得約8,969萬元淨流出；新城發展控股(01030)繼續捱沽，錄得6,201萬元淨流出；中國奧園(03883)亦遭北水淨沽售3,453萬元；惟萬科企業(02202)之港股通則錄逾1.1億元淨流入。



招商銀行(03968)及吉利汽車(00175)之港股通，亦分別錄8,450萬元及8,264萬元淨流出。



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