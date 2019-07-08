大行睇淡！美年底勢「晒冷」徵稅　每百港元兌人幣或見90

外國傳媒報道，中美正安排本周以電話會議形式進行新一輪貿易談判。就此，野村發表最新報告預期，美國政府今年底前，仍會對中國餘下逾3,000億美元貨品徵收25%關稅，並看淡人民幣兌每美元在年底前會「穿7」(即每百港元兌人民幣有機會見90水平)。



野村表示，雖然中美雙方在貿易談判上有進展，並在二十國集團(G20)峰會中，同意恢復貿易談判，但仍預期今年底前美國會「晒冷」徵收25%關稅。



該行又指，中國第二季經濟放緩程度會惡化，下半年將面臨更多貿易衝突、樓市調控，以及刺激經濟措施規模等不確定性。因此，該行調整中國今、明兩年經濟增長預測，由原來分別估計增長6%，改為今年增長6.1%，惟明年跌至5.8%。由於經濟前景惡化，以及中國可能透過更大的匯率彈性，以應對美國關稅措施，使人民幣兌每美元在年底前可能「穿7」。



野村又估計，一旦美國在7月減息，中國人民銀行(即中國央行)可能跟進，將2015年以來維持不變的基準利率首次下調0.1厘，以緩解經濟增長和就業壓力。

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