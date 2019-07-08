ING彭藹嬈︰中國外儲上揚　反映當局積極開放市場

中國人民銀行公布，6月份外匯儲備升0.6%至3.1192萬億美元，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，內地的外儲持續輕微上揚，意味政府積極開放債市、股市吸納外資，屬資本帳開放的「小成果」。



值得留意是，黃金儲備亦升9.32%至872.68億美元，她解析，全球經濟有踏入下行周期風險，各國央行普遍配置更多資產於黃金市場避險，內地增加黃金儲備亦是非常恰當部署。



儘管中美貿易關係有好轉，惟她強調，對內地經濟展望「不可能完全放鬆」，中美兩國至今未有完全停戰，仍未有交代未來談判方向，意味早前已加徵的關稅對中國經濟的影響，將會陸續浮現，政府不得不續推財政政策對沖下行風險，基建項目投資尤其重要。



她又指，每當中美元首進行談判，人民幣匯價隨即應聲波動，已成為匯率走勢常態，而人行於2016至2018年間明顯刻意設「7算」兌每美元為重要關口，意味人行將會力守匯價，料年底維持6.9水平。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm