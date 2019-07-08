明星講床邊故事 冥想應用Calm進身「獨角獸」!
2019年07月08日 18:02
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冥想應用Calm新一輪融資約2.1億元。(互聯網)
外媒報道，冥想應用(Meditation App)Calm剛獲得新一輪天便基金融資2,700萬美元(約2.1億港元)，令到其最新估值達10億美元，進身獨角獸企業行列。
Calm去年推出的「Sleep Stories」功能大受歡迎，其200萬付費用戶已累計收聽1.5億次，下載量達5,000萬次。當很多人想要進行冥想時，他們需要先入睡。Calm藉着著名荷里活演員馬修·麥康納希（Matthew McConaughey）那把令人聽茖有舒緩感覺的聲音，或者作家弗雷（Stephen Fry）的英語口音，講述床邊故事，令用戶迅即變得睡意朦朧，然後進入冥想狀態。
Calm向收費用戶收取年費70美元(約546港元)外，未來服務將會進一步擴展，從指導性冥想擴展成為種類更多的課程，即自助式大師課程、伸展運動、放鬆音樂、呼吸練習、兒童故事和名人朗讀，幫助用戶輕鬆入睡。
2018年，Calm的年度經常性收入（ARR）達到1.5億美元，是前年的4倍，已經實現盈利。
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