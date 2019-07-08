全球經貿戰：中美是「假朋友」　短期不會和解？

外國傳媒報道，中美本周將以電話會議形式重啟貿易談判，美國總統特朗普亦證實，美國貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽將與中方會晤，同時強調關稅很有用，美國從中國進帳了數十億美元。



特朗普周日(7日)說：「我們與中國談得非常好。更重要的是，我們從中國收取了數十億美元。一直以來美國都沒有從中國賺過一分錢，在(前總統)奧巴馬和(前副總統)拜登時期，中國就一直佔盡我們便宜；在(前總統)小布殊及克林頓時期也是如此。」



特朗普更指出，中國現在非常不高興，因成千上萬的公司正紛紛遷出，轉到包括美國等其他地方，因它們不想支付關稅。他又重申，中國讓貨幣貶值，而且傾注資金，就是為了付關稅，美國人民沒有為關稅「埋單」。



就此，內地傳媒報道，清華大學國際關係學系主任、教授、博士生導師閻學通表示，中美是「假朋友」，且這種「假朋友」關係變得更假了，表面上講合作，實際上競爭是本質。他認為，今後仍然是這種假象。



另外，澳洲國庫部長Josh Frydenberg上周五(5日)亦透露，最近與美國官員會晤時，看不出貿易戰有緩和迹象，中美貿易問題短期內不會解決。



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