仍可高追？全球頂尖策略師：金價年底飆上2千美元

外國傳媒報道，縱使金價已升至多年新高，但目前追入或許仍未遲！目前金價仍徘徊每安士1,400美元。



擁有約45年市場經驗、被外國媒體稱為「全球頂尖策略師」之一的英國Independent Strategy總裁及全球策略師David Roche預測，因美國上周公布的非農就業數據勝預期，令市場對聯儲局減息的預期降溫，也讓金價出現調整。不過，鑑於國際貿易局勢仍然緊張，將加劇股市投資者的負面情緒，故認為金價依然有力上揚，年底或升至每安士2,000美元。



他指出，中美貿易衝突影響深遠，並會擴至全球，將破壞股市上升預期，「我覺得目前金融市場猶如堆沙般脆弱」，故建議投資者持有黃金，以及部分歐洲固定收益資產和美國國債。Roche早在2018年初預測，中美貿易戰不能避免，更可能演變成「冷戰」。



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