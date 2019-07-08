【散戶愛股】吉利汽車盈警　料半年少賺四成兼削銷量目標

吉利汽車(00175)發盈警，預期截至6月30日止6個月溢利將按年減少40%左右。2018年同期則錄得溢利66.7億元人民幣。



董事相信，溢利大減主因是中國市場汽車整體銷量下跌超出預期，以及集團主動減少經銷商總庫存，從而對集團同期銷量及利潤率產生負面影響。



另外，集團公布，6月總銷量為90,875部，按年大幅減少約29%，較5月則增長約1%，主因是集團持續減低經銷商的總庫存所致。在總銷量中，15,985部為新能源和電氣化汽車。



集團6月出口量按年增長超過兩倍，至6,234部；期內於中國市場的總銷量為84,641部，按年減少約33%。2019年上半年總銷量為651,680部，按年減少約15%，達致集團2019年全年銷量目標1,510,000部的43%。



值得留意的是，集團指出，鑑於2019年迄今為止，中國市場汽車整體銷量下跌超出預期及集團主動減少經銷商總庫存，使2019年上半年總銷量低於原定預期。再加上今年剩餘時間中國乘用車市場的持續不確定性，集團管理層團隊決定，將原定全年銷量目標由1,510,000部，下調10%至1,360,000部。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/