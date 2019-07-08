70、80後就業困難　南韓下半年經濟堪憂

30至50歲中壯年一向被視為支撐經濟的重要支柱，不過有統計顯示，南韓呢個年齡層的群體卻面對就業困難問題，更可能導致主要消費群消費減少，或將成為今年下半年南韓經濟的最大問題。



南韓現代經濟研究院發表「2019年下半年經濟問題」報告指，今年首5個月月均新增的30多歲就業人口較去年同期減少9.7萬人，新增的40多歲就業人口亦按年減少16.5萬人，雖然50多歲新增就業人口較去年同期增加8.3萬人，但就業率增幅卻出現下降，反映30至50多歲年齡群組均陷入就業困難的困境。



報告指出，製造業等主要產業不景氣，為三、四十歲就業人數減少的主要原因。而在內需持續疲弱下，個體商戶佔比較大的批發零售、住宿餐飲等服務業亦受影響，導致30至50多歲非工薪階層的就業減少，形成惡性循環。



統計顯示，各年齡層的非工薪階層數量在過去5個月分別按月減少4.2萬人(30多歲群體)、8.7萬人(40多歲群體)和6.5萬人(50多歲群體)。該研究院分析指，40多歲前後的中年人活躍於各種經濟活動，為贍養父母、撫養子女等方面消費支出最多的群體，他們的就業情況惡化或令家庭收入減少或未來收入不穩定，以致內需消費減少。



事實上，南韓統計廳調查結果顯示，40多歲年齡群的一年消費支出共計3,482萬韓圜，為所有年齡層中最高。50多歲及30多歲年齡群一年消費支出，分別為3,070萬韓圜及2,679萬韓圜。



分析認為，下半年南韓經濟恢復景氣的可能性極低，主要由於內需面對下行壓力，而出口不明朗因素亦仍多。



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