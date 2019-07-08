科技商機：3D食品打印時代快來臨　想食乜餸都得？

外媒報道，3D食品打印時代快將降臨！這些3D食品打印機可以製作出朱古力、意大利粉、糖果，甚至更多其他美食，擁有無限創造力。



過去幾年，3D食品打印的最初結果並不理想，因為這些食物印刷品大多是用糖糊製成，並不適合食用。隨着相關技術發展，特別是FDM(Fused Deposition Modeling，熔融沉積)的出現，便很快地解決了這問題。現在你可以用這些3D食品打印機做糖果、朱古力，甚至是真正日常菜餚。



3D打印機的主要優勢體現在設計的自由性，它能被廣泛地運用於其他領域。事實上，3D打印機能創建出傳統方法難以製造的複雜形狀，同樣成為3D食品打印的優勢。



今天市場已有專門生產精緻美味的3D食品打印機，Natural Machines(Foodini 3D食品打印機製造商)行政總裁兼聯合創辦人Lynette Kucsma表示，3D食品打印與食品製造商的工作原理類似，食物可通過機器直接進入模具。當你自己有了3D食品打印機，就可以隨心所欲地決定用甚麼原材料來製作。



毋庸置疑，這項技術確實能創造出更多創新型食物！精心設計的口味、健康營養的元素、綠色製作的環境等，都體現出3D打印食物的明顯優勢。



70多年前微波爐的誕生是革命性，現在是時候迎來另一場新的革命了！

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