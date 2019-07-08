財經法情：西證向譽滿前主席追債　遭對方反告

西證國際證券(00812)全資附屬西證(香港)證券經紀，於2017年與吳國榮的公司Nieumarkt Investments Ltd.簽立2.51億港元融資協議，貸款助吳入主譽滿國際控股(08212)，吳一方以譽滿約59.47%股權作抵押，吳氏繼而於2018年3月成為譽滿主席，但於本年5月辭任。



西證(香港)現入稟香港高等法院，向Nieumarkt、及為融資作擔保的吳氏及李鋈麟追討未償還貸款1.63億港元。



同時，Nieumarkt亦入稟香港高等法院反告西證(香港)，指西證國際當日間接借出貸款時，公司總資產總值僅約1.89億港元，有違上市規則及法例規定，故現要求聲明融資協議不可執行。



傳訊令編號：HCA1200/2019，HCA1214/2019

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