財經法情：西證向譽滿前主席追債　遭對方反告

2019年07月08日 18:42
  • 東網電視
    更多新聞短片

    西證國際證券(00812)全資附屬西證(香港)證券經紀，於2017年與吳國榮的公司Nieumarkt Investments Ltd.簽立2.51億港元融資協議，貸款助吳入主譽滿國際控股(08212)，吳一方以譽滿約59.47%股權作抵押，吳氏繼而於2018年3月成為譽滿主席，但於本年5月辭任。

    西證(香港)現入稟香港高等法院，向Nieumarkt、及為融資作擔保的吳氏及李鋈麟追討未償還貸款1.63億港元。

    同時，Nieumarkt亦入稟香港高等法院反告西證(香港)，指西證國際當日間接借出貸款時，公司總資產總值僅約1.89億港元，有違上市規則及法例規定，故現要求聲明融資協議不可執行。

    傳訊令編號：HCA1200/2019，HCA1214/2019
    －－－－－－
    立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
    Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

    －－－－－－
    想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
    新盤置啱睇
    https://hk.on.cc/fea/newflat/

    二手置啱Feel
    https://hk.on.cc/fea/usedflat/