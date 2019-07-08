港錢無國界︰澳洲女子來港搞地產　聚焦舊樓翻新

來自澳洲的地產界奇女子Victoria Allan，千里迢迢來港工作和創業，更斥資近5,000萬元買入整幢舊樓後翻新出租，回報數以倍計。起初接近零成本創業的她，成功之道在哪？



Allan是專注高端住宅租售服務的物業公司Habitat Property的創辦人兼董事總經理，公司迄今創立逾18年，其成名作是花近10年，收購及翻新位處堅尼地城、毗鄰西環海濱的同發大樓。她把這幢原先超過50年樓齡的八層高唐樓翻新和重新設計，並加設升降機等，變成八間紐約式設計的公寓出租，吸引居港工作的外籍人士承租。



當中，頂層特色戶的實用面積逾1,300方呎，設有面積863方呎天台，月租超過11萬元，創當時同區租金紀錄。



為何一個澳洲人會選擇在彈丸之地的香港開拓事業？原來都是機緣巧合。在澳洲讀書的她大學畢業後，在法國、意大利、德國、溫哥華、紐約、悉尼等地工作，直至一次來港探朋友，發覺很喜歡這地方，於是嘗試在港見工，結果獲香港怡高物業顧問公司聘請，便約於1997年4月開始在港定居。到2001年她辭任怡高商業租務總裁一職，同年創辦Habitat Property並經營至今。



●斥4700萬收購及設計

她稱，「原先計劃留港數年，結果迄今已住了超過20年。我覺得香港是很有活力、國際化的城市，較二十年前的澳洲更有活力。香港回歸後，我仍喜歡這裏的變化，法治、稅制、國際金融中心地位，加上人才很多，是做生意的好地方。」



Allan對房地產的鍾愛從小時候開始，6、7歲已跟隨精於物業投資的父親四處睇樓。長大後，其好朋友加入澳洲房地產發展商工作，言談間令她認識到地產行業涉及很多不同範疇，並可發展成事業。



當她初來香港時，面對租金昂貴，遂與朋友夾份租屋住以儲多點錢，每人每月1萬元。這是位處港島區較殘舊的400多方呎唐樓單位，上落要行五層樓梯，其後曾轉租其他地方，夾份租屋的經歷長達十年。



當累積到足夠彈藥，她便開始在香港地產界大展拳腳，在2004年起買入同發大樓單位，最終用上約5年共花約2,700萬元買入整幢大廈單位，再利用2,000萬元修復，提升租金回報。



●料投資客回流港樓市

回想創業開初，她指當時沒人做精品特色住宅買賣，但相信有屋頂陽台及室內設計的高端住宅具市場需求。現時公司經營逾18年，印證了當年的創業決定是成功的。



她指，「創業初期是在家工作，基本上零成本創業，其後的工作設備如印刷機、影印機、椅子全是二手取得，共僅約1萬元。經營成本低亦有助對抗生意低潮。」



其後當生意漸上軌道，最大挑戰發生在2003年。當年沙士肆虐，生意一下子消失得無影無蹤，特別是不少外國人都選擇離開香港，不再買樓或租樓。幸而疫情很快過去，生意才逐漸重上正軌。



談及現時香港樓價情況，她認為：「近期的政治事件暫未對樓市帶來影響，但若抗議在未來六個月持續，將影響投資者的買賣決定。惟現時而言，樓市趨勢向上，隨着美息或下調，以及香港政治事件沒有進一步深化，樓價至年底或再升5至7%。」



她亦觀察到一些主要海外樓市遇到逆風，例如英國脫歐拖累當地樓價，紐約和澳洲樓供應過多，不少投資者轉而選擇回到香港投資，並預期趨勢會持續。再者，香港的優勝之處是稅率較低，亦沒有資產增值稅。



完成堅尼地城項目後，現時新項目位於赤柱的獨立屋，預計亦要花上3至5年的時間，是其新的5年計劃。



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●投資物業宜「從小起步」

Allan認為，花大量錢去租樓是瘋狂的，還不如買樓每月供款償還按揭。若買不起大單位，就從小開始、裝修提升租值，並找租客，然後時機遇合就在3至4年後賣掉，在置業階梯上逐步向上。



買樓可以逼你儲錢，亦可減少旅行、買新衫等消費。年輕單身人士可與父母同住，又或與人夾份租樓，減少租金開支，並作儲錢投資。



●留意附加價值及位置

投資揀樓方面，她認為永遠要找一些可附加價值的東西投資，亦要留意位置是否容易出租，價格有否折讓。房地產的基本投資規則在全球通用，都是看位置。除了堅尼地城和赤柱外，現時她亦認為香港仔和深水埗有較多物業投資機會。



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