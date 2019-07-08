吉利汽車盈警　歐洲股價較港收市再挫2%

吉利汽車(00175)發盈警及削減全年銷量目標，目前股價在德國法蘭克福交易的預託證券大跌，低見1.36歐元，折合約11.89港元，較周一(8日)香港收市價12.16港元低約2%。



該公司早前公布，預期截至6月30日止6個月溢利將按年減少40%左右。2018年同期則錄得溢利66.7億元人民幣，主因是中國市場汽車整體銷量下跌超出預期，以及集團主動減少經銷商總庫存，從而對集團同期銷量及利潤率產生負面影響。



另外，集團指出，鑑於2019年上半年總銷量低於原定預期，再加上今年剩餘時間中國乘用車市場的持續不確定性，集團管理層團隊決定，將原定全年銷量目標由151萬部，下調10%至136萬部。

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