建滔集團及建滔積層板發盈警

建滔集團(00148)及建滔積層板(01888)聯合公布，建滔集團預計截至6月30日止6個月帳面純利及基本純利將按年分別下跌60至65%，以及35至45%。基本純利不包括以股份形式付款、出售一間附屬公司的收益，以及物業、廠房及設備撇銷。



建滔集團預計，基本純利下跌主因是去年同期市場處於供不應求，產品銷售單價基數為高，而今年上半年供需缺口收窄，部分產品銷售單價下跌；預計帳面純利下跌的原因主要由於上述供求關係，以及於去年同期存在的若干非經常性或特殊項目，於期內不再存在。



建滔積層板則預計，截至6月30日止6個月帳面純利及基本純利將按年下跌30至40%。預計帳面純利及基本純利下跌，主要由於去年同期市場處於供不應求，產品銷售單價基數為高，而今年上半年供需缺口收窄，部分產品銷售單價下跌。

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