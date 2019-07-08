全球最強大戶：下半年環球經濟轉弱　通脹會突飆

外國傳媒報道，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)發表最新報告，下調了今年下半年全球經濟增長展望，並看淡新興市場股票，惟美股依然看高一線。



值得留意的是，該機構警告，關稅及貿易戰依然是重大隱憂，它們就像潮漲及潮退一樣，有時「休戰」，有時又「再戰」，在今年稍後時間會令通脹突然惡化，這不是預期，而是會真實地出現。



報告指出，雖然地緣政治風險升溫及貿易衝突持續，但全球央行偏向放鬆貨幣政策，包括美國聯儲局及歐洲央行都傾向「放水」，抵銷了負面因素。因此，美股前景仍「正面」，並調高歐洲股票評級，由「負面」變為「中性」。不過，報告就下調新興市場股票評級，由「增持」降至「中性」。



該機構指出，對中國經濟的正面展望減弱，同時預計歐洲經濟不會怎樣反彈，在兩大經濟體也不振下，故下調了對全球經濟展望。惟在歐美央行「放水」下，歐洲資產前景正面，美國也能保持向好態勢。

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