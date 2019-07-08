憂英國脫歐　企業擬減少招聘及開支

外國傳媒報道，德勤的一項調查發現，英國有近三分之二的企業財務總監預計，其所屬企業在未來3年內，會因脫歐而減少招聘人手；有47%的受訪者更預計企業會減少資本開支。該調查共訪問了79位企業財務總監，當中有48家企業為富時350指數公司。



調查亦發現，83%的受訪者認為，離開歐盟會損害英國的長期商業環境。與此同時，只有4%的受訪者表示，現在是承擔更多風險的合適時機，是自2008年金融海嘯以來的最低的比率。



另外，英國工業聯會(Confederation of British Industry)周一亦表示，預計2019年英國商業投資將下降1.3%，為自金融海嘯以來的最大跌幅。



英國工業聯會首席經濟學家Rain Newton-Smith表示︰「「英國脫歐的不確定性正在削弱商業投資。」

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