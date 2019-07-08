「轉數快」帳戶破300萬　月內交易額逾644億新高

由金融管理局推出的跨行即時轉帳平台「轉數快」，登記帳戶截至6月底已突破300萬個，主要為經手機號碼的登記，月內港元交易金額高達644.42億元，日均交易額為21.48億元，不論交易金額與宗數均創新高。



●累錄交易逾4700億元

按香港銀行同業結算公司數據，「轉數快」自2018年9月底推出至今年5月底，已完成4,743.2億元的港元交易，累計錄得304.25萬個登記，其中近七成為手機號碼登記，其餘則經電郵地址或「轉數快」識別碼登記。至於單計6月，共處理316.75萬宗交易，按月增1.22%。



但需留意的是，市民可利用同一個方式，同時綁定多個銀行戶口或電子錢包，意味每位市民可擁有多於一個登記記錄。



港元交易節節上揚，惟經「轉數快」的人民幣交易卻每況愈下，6月僅錄得1.9萬宗交易，涉及金額10.97億元人民幣，與4月高峰期時的17.04億元人民幣相比，大跌35.6%。



8間「全無分行」的虛擬銀行最快年內開業，並將會陸續接入「轉數快」系統，而滙豐旗下電子錢包PayMe亦於本月起支援「轉數快」轉帳，料將進一步帶動「轉數快」交易增長。

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