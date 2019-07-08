不讓拉加德搶風頭　歐央行管委：現在就可以動手

國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德有機會出任歐洲央行行長一職，市場預期她真的在11月上任的話，會推出新一輪量化寬鬆貨幣政策。惟法國央行行長、歐洲央行管理委員會成員維勒魯瓦（Francois Villeroy de Galhau）表示，如果有必要可以在此之前推出一項刺激計劃。



維勒魯瓦表示，「我們(歐洲央行)將有幾個管理委員會會議在下個月召開，如果有必要，必須毫不懷疑我們採取行動的決心和我們的行動能力。」



他稱該行依賴數據行事，又指如果看一下經濟信號，就會發現經濟在持續放緩。他又不排除歐洲央行本月會議上採取的任何行動。



另一位委員科爾(Benoit Coeure表示，貨幣政策需要「比以往任何時候都更加」寬鬆，並且只要通脹不達標就一直需要寬鬆政策。科爾又稱，如有必要，歐洲央行可以下調利率。



歐洲央行原本計劃在2018年底結束貨幣寬鬆時代，惟貿易不確定性使全球央行態度發生了180度大轉彎，量化寬鬆的貨幣政策再被提上日程。

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