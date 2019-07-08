又成狙擊目標！安踏挫逾7%　渾水質疑財務數據

內地體育用品股安踏體育(02020)不足兩個月第二次遭沽空機構狙擊！繼殺人鯨（Blue Orca Capital)之後，螫伏兩年的渾水研究(Muddy Waters)最1新亦質疑安踏財務數據。該公司午後停牌，停牌前報51.25元，跌7.32%，為周一(7月8日)最大跌幅的國指成分股。



安踏上午輕微低開，早段股價未見異動，惟至10時40分，股價15分鐘內突然急插最多8.67%至50.5元，其後股價有所反彈，但中午休市前又跌逾7%。公司於下午停牌，之後在下午3時41分發出公告，指出以待刊發針對一份其認為載有不實及有誤導成分資料的報告作出回應之澄清公告。



●渾水曾掀「民企風暴」

值得一提的是，安踏自去年6月以來，已遭不同沽空機構狙擊高達三次，由會計研究機構GMT Research揭起序幕，當時雖然安踏兩日後強烈否認對方報告中的有關猜測，但股價曾因此大幅波動。



其後是今年5月底，殺人鯨創辦人Soren Aandahl在一年一度匯聚國際沽空大軍的Sohn香港投資會議上，公布最新目標是安踏，消息一出，安踏股價曾瀉近13%，其後該公司股價反覆向上。以上周五(5日)收市價計，安踏股價今年內仍累升47%。



事實上，渾水研究是活躍於狙擊港股的沽空機構之一，於2011年狙擊嘉漢林業及觸發「民企風暴」後，2014年及2016年分別瞄準奇峰國際(01228)及輝山乳業(06863)，兩者均已停牌多時。直至2017年6月，渾水研究狙擊傢具股敏華控股(01999)後，兩年來並未有新港股目標。



據《東網》統計，年初以來已有9間上市公司遭沽空機構狙擊，明顯較往年為多。志昇証券研究部董事麥嘉嘉表示，由於今年港股「難玩」，投資氣氛趨向審慎下，容易帶動「向下炒」，為沽空機構造就了條件，其次是去年內地資金鏈緊張而衍生的問題。她認為，安踏雖反應快，惟短期內連環遭狙擊，料會影響市場信心，相信要時間去消化不利因素，故短線股價或會捱沽。

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