新盤UPDATES：瑧頤開放式戶呎售1.93萬　創新高

樓市氣氛持續熾熱，相繼有項目創樓盤新高紀綠。另外，其他發展商亦積極加推單位應市，個別更提價。



●瑧頤開放式戶呎售1.93萬 創新高

新世界發展(00017)的元朗瑧頤一周錄26宗成交，昨日再沽出3伙，其中25樓頂層A6單位，實用面積230方呎，開放式設計，成交價443.9萬元，呎價19,300元，創項目新高紀錄。項目開售至今共沽出187伙，佔可售單位近九成。



●海日灣II複式戶5490萬沽 創新高

億京發展旗下大埔白石角海日灣II連沽3伙，其中2座17及18樓D室複式戶，實用面積2,828方呎，天台面積1,316方呎，平台面積1,028方呎，透過招標形式以5,490萬元沽出，創項目新高，呎價19,413元。



●御半山II期周五先到先得推售20伙

新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，至今已累售單位佔可售量約9成。為回應市場需求，即日上載銷售安排第6號，於周五(12日)晚上7時正以先到先得形式推售20伙，包括3伙開放式單位、10伙一房單位、6伙兩房單位及1伙三房單位。



●菁雋加推120伙 入場費198.6萬起

屯門菁雋剛推出3號價單，涉及約120個單位，價單售價介乎254.6萬至531.4萬元。其中7樓33室，面積135方呎，扣除最多約22%折扣優惠，該單位折實售價僅約198.6萬元，呎價約14,710元。



此外，是次推出一個7樓21室，面積170方呎，售價338.6萬元。與上周推出2號價單中一個7樓20室單位，面積170方呎，售價322.4萬元相比，售價高約5%。

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