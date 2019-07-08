夜市UPDATES：忘記非農吧！等鮑威爾講話　美股早段軟

忘記上周五(7月5日)公布的美國非農就業數據吧！市場轉而關注美國聯儲局主席鮑威爾周三(7月10日)在國會聽證會上的講話，將成為7月會否減息的風向標，目前分析員估計，周一及周二股市都偏向牛皮。



美股周一低開後，早段仍受壓，道指報26,809點，跌112點或0.42%；標指報2,976點，跌14點或0.47%；納指報8,092點，跌68點或0.84%。港股期指夜市則略見反彈，報28,413點，升53點，高水81點。



歐股全面偏軟，英股跌0.09%；德股跌0.43%；法股跌0.35%。德意志銀行宣布大規模重組，惟市場質疑其盈利會否改善，拖累股價跌幅擴大至7%，恐創2017年3月以來最大單日跌幅。



個股方面，道指重磅股波音早段跌逾1.3%，此前沙特阿拉伯航空公司旗下廉價航空公司Flyadeal，放棄採購737 MAX飛機、並轉而採購法國製造商空巴A320機型。



蘋果公司插逾2.6%，因Rosenblatt Securities此前將其評級從「中性」下調至「沽出」，預計新iPhone銷量將讓人失望，iPad銷量增長亦會在下半年放緩。



消息方面，鮑威爾將於美國時間7月10至11日在國會出席聽證會，在非農數據向好之際，此次聽證會變得尤為關鍵。美國10年期國債孳息率重返2厘樓上，現報2.017厘；美匯指數輕微升至97.35，反映市場對聯儲局進取減息的預期降溫。



事實上，上周超出預期的美國非農就業數據，削弱了外界對聯儲局減息的憧憬，目前市場對聯儲局7月減息的機會預期仍為100%，但下調0.5厘的預期跌至4.9%，下調0.25厘的預期升至95.1%。



後市方面，大行摩根士丹利唱淡股市，將其全球股票配置下調至5年來最低水平，並將投資建議下調至「減持」，警告未來3個月股市前景尤為糟糕。



不過，券商Julius Baer股票研究主管Patrik Lang認為，如果宏觀經濟數據能緩解對經濟放緩的擔憂，且聯儲局不再實行緊縮政策、美國國債孳息率曲線變得更加陡峭，那將利好整體股市。



【21:30】聯儲局大手減息預期降溫，美股開始早段續軟。道指跌170點，至26,751點；納指跌62點，至8,099點；標指跌15點，至2,975點。



券商Rosenblatt Securities將蘋果公司(Apple Inc.)評級由「中性」下調至「沽出」，預期未來6至12個月該公司面臨業務基本因素轉差，維持12個月目標價150美元。Apple股價早段跌1.7%，至200.76美元。



花旗將電訊巨頭Verizon評級由「買入」下調至「沽出」，指出高估值和行業風險增加，限制未來12個月回報。Verizon股價早段跌0.4%，至58.07美元。

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