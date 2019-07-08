「隱形股神」大揭秘！平民出身怎做到有近200億身家？

外國傳媒報道，根據《福布斯》排名榜，原來市場上有一位「隱形股神」，極大部分投資者都從未聽聞過他的名字！他就是億萬富豪驗光師Herbert Wertheim。



在今年5月(1939年5月23日出生)，Wertheim已年屆80歲了，出身自一個平民家庭，年少時因經過被父親打而多次離家出走，在16歲被控逃學，17歲時(1956年)加入海軍，當時學懂了買賣股票，首隻買入的是Lear Jet。



目前他的身家高達24億美元(約187億港元)，完全因為「股神」巴菲特的「買入後持有」策略！據了解，他的財富源自蘋果公司(Apple Inc.)、微軟，以及港人較為陌生的美國控股公司Heico，於上市招股時大量掃入股份，並持有至今，就成為億萬富翁了。



除了上述3股，他亦重倉持有通用電氣(GE)、Google母公司Alphabet、英國石油(BP)，以及美國銀行。



據悉，他是透過自己於1971年創立的染色鏡片製造商BPI公司，不斷投入資金作投資。現時公司每年投資回報約1,000萬美元，全數再投入股市。



他豪言：「我沒有想過擁有一盤大生意，但今時今日，我擁有一家50億、或60億、甚至80億美元的企業，每家企業擁有10%股權左右。」



【投資秘訣是甚麼？】

當問及他的投資秘訣時，聽起來確實與「股神」巴菲特很似。他表示，不會太倚賴企業的財務報告，反而每周花12小時深入地挖掘企業的「知識資本」，即企業對科技及發展知識產權是否進取，才是他的買入目標。這讓他買入國際商業機器(IBM)、3M，以及英特爾(Intel)等股票。



他說：「如果你在每股13美元的價格看中一隻股票，也應該在每股12美元、11美元，或10美元時仍追捧它。如果股價持續疲弱，而你又相信該股前景，而且做足功課，就應該增持，因你正真實地進行更好的交易。」



他買股的目標是「永不沽貨」！不過，當然不是百戰百勝。他分享，永不沽貨不等於盲目長揸。當持有的股票不斷下跌時，一定要注意該公司的盈利是否每月下跌，例如黑莓(BlackBerry)。當盈利不對勁時，就要忍痛止蝕。



目前他已80歲了，不會注意股價單日波動，亦不會每日關注股價。在他而言，最緊要是「自由」。他說：「對我來說，有自己的時間是最珍貴的事。」

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