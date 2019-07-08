新股專輯︰蒙奇千里集團申請主板上市

經營兒童英語學習中心Monkey Tree的蒙奇千里集團申請主板上市，保薦人為博思融資。



據初步招股文件，該集團品牌Monkey Tree在中港澳地區為3至12歲的學生提供英語課程，目前共擁有77家學習中心；當中61家在港，18家為屬自營店。於2019財年，其學生人數達1.92萬人，按年增加13%，收入按年升16.8%至1.72億元，期內溢利亦升近37%至1926.4萬元。預料集資所得用於擴大經營網絡、招聘、提升品牌知名度及設立中國辦事處等。



另外，未有盈利生物科技企業中國抗體製藥已遞交上市申請，中金公司及東方證券國際擔任聯席保薦人。



該公司專注研發治療免疫性疾病的生物藥，針對病症包括類風濕關節炎及系統性紅斑狼瘡等，目前於海口擁有生產基地，並正在蘇州興建商業化規模的生產設施，料於2021年底前完工。



截至今年4月底止4個月，中國抗體製藥錄得全面虧損2943.5萬元人民幣(下同)，當中研發成本達2020.9萬元。去年底止全年，虧損錄7927.9萬元，研發成本佔近六成。

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