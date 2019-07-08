樓價UPDATES︰海逸豪園月內錄3成交　峻瀅7年帳賺352萬

紅磡海逸豪園7月暫錄約3宗二手成交，平均實用呎價約2萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●上環美意居中低層B室兩房戶，實用面積371方呎，望樓景，剛以710萬元易手，實用價19,137元。上址為原業主於2010年1月以295萬元買入，期內帳面獲利415萬元。



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九龍區



●海逸豪園15A座中層F室，實用面積約561方呎，兩房間隔，外望享內園及泳池景。單位開價1,150萬元放售，經議價後減價50萬元，獲用家以1,100萬元承接，實用呎價19,608元。屋苑現時約有360個放盤，叫價由830萬元起。



●將軍澳峻瀅1期3座中層C室，實用面積498方呎，以兩房間隔，景觀開揚，獲買家以720萬元購入，實用呎價14,458元。原業主於2012年7月以367.8萬元入市，持貨7年帳面獲利352.2萬元。



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新界區



●粉嶺囍逸1座高層F室一房戶，實用面積294方呎，議價後以482萬元獲承接，實用呎價16,395元。據了解，業主於2016年以361萬元購入單位，持貨3年，帳面獲利121萬元。



●屯門居屋兆禧苑E座中層16室，實用面積363方呎，以兩房設計，獲區內人士以1.05萬元即睇即租，實用呎租28.9元。若以同類型單位銀行估價約460.5萬元計算，回報率約2.7厘。



●粉嶺綠悠軒6座低層B室，實用面積612方呎，以三房包括套房設計，議價後以738萬元易手，實用呎價12,059元。新買家見屋苑樓齡新，間隔合用，因而購入作自住。而原業主持貨12年，單位期內升值約2.8倍。



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