股市凶兆？日本散戶持股比例3年來首錄上升

日本傳媒引述東京證券交易所等機構的調查發現，2018年日股的「散戶」，即個人投資者的持股比率為17.2%，為3年來再錄上升。



資料顥示，日本於1970年代時，散戶持股比例曾高達近40%。惟自經濟泡沬爆破後，股價下期下跌，不少人從此對股市產生陰影。而近年來，個人投資者的比例增加。2018年個人股票投資者的人數也按年增加343萬人。



分析指出，日本年輕人對養老金的信任度下降，更多人以小額資金購買股票，是導致散戶數目增加的原因。然而，「渡邊太太」亦可能是推手之一，這亦意味着股市或面臨暴跌風險！



「渡邊太太」是對日本「師奶炒家」的稱呼，她們當中有相當一部份人會炒外匯或其他高回報資產，是全球金融市場中不容小覻的一股力量。而值得注意的是，「渡邊太太」賺錢離場的平倉行為，有時候亦被視作資產暴跌的推手之一。2007年2月時的全球大冧市，正正是令「她們」在國際上聲名大噪的「戰役」。



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