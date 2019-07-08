財經評論：歐洲經濟日本化　全球前景添煩憂

縱使美國就業數據亮麗，使聯儲局減息機會降溫，惟大西洋另一邊的歐洲距離大規模放水卻愈走愈近，整體經濟更似「日式迷失」，區內大型企業裁員之聲此起彼落，印證央行步向技窮，全球前景添憂！



撇除正尋求脫歐的英國，歐元區三大經濟體德國、法國、意大利，截至今年第2季依然疲憊不堪，前瞻指標製造業採購經理指數(PMI)了無起色。當中，千瘡百孔的「三哥」意大利，6月製造業PMI僅48.4，較5月49.7更弱。該國首季經濟只是勉強增長0.1%，官方已警告次季可能繼去年後再次萎縮。值得留意的是，縱使意國有衰退之虞，但反映整體融資成本的10年期國債孳息率竟跌至1.7厘，較美國同期、且更安全的債息為低，即同一筆金錢，買意債的回報低於美債，實在匪夷所思。



究其原因，就是連「一哥」德國也不爭氣！該國6月製造業PMI終值僅45，與5月44.3差不多，仍大幅低於50的盛衰分界線，且連續6個月收縮。自去年10月以來，新訂單一直減少，隨着貿易戰惡化及全球經濟放緩，出口型經濟受重創，致使製造業企業自今年3月以來一直裁員。近日該國「龍頭」銀行更宣布了大規模重組計劃，最矚目是3年內大幅裁員1.8萬人，相當於1/5職位，形勢極之嚴峻。



面對經濟江河日下，德國10年期國債孳息率上周跌見-0.4厘，睇齊了歐央行指標利率，意味着投資者更願意「貼錢」買德債，且債息反映了市場對歐央行深化負利率的預期，在在顯示「經濟日本化」！回看歐央行在2014年中引入負利率，5年後經濟不但毫無寸進，更可能短期內重啟去年底才結束的量化寬鬆。換言之，雖然央行口裏不認，但毋庸置疑與日本一樣已屆技窮。在這5年期間，無論是希臘或意大利，都衍生了民粹政黨執政，若再大規模放水令貧富懸殊加劇、銀行盈利受負利率侵蝕，最終經濟能否極泰來還是飲鴆止渴？相信不言而喻。



更重要的是，以債息走勢來看，歐央行騎虎難下，面對經濟呆滯及債市泡沫，唯一能避免一發不可收拾的骨牌效應方法就是「以債養債」，即上世紀90年代日本經濟「迷失」至今的關鍵原因。更甚的是，整個歐元區國家加起來的經濟總量是全球第二，僅次於美國，再加上已「僵化」的日本，今次全球經濟很難重拾活力。



在可見未來，相信資產價格會隨着央行「養債」而保持高企，但民眾感受到的經濟成果只會愈少，世界亂局恐日益惡化，投資者宜慎行。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/